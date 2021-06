Un mouvement pour l'achat local dans le grand Drummond

Une nouvelle campagne d'achat local est lancée dans la MRC de Drummond.

La campagne "Ça va bien manger" visant les restos ayant été un franc succès, des partenaires lancent la campagne "Ça va bien acheter".

Les gens sont invités à payer 20$ pour un bon d'achat de 30$, 100$ pour un bon d'achat de 150$ et 1000$ pour un bon d'achat de 1500$.

La campagne "Ça va bien acheter à Drummondville" compte 107 commerces participants.

Pilotée par la Société de développement économique de Drummondville, elle vise à soutenir les commerces de détail, les centres de conditionnement physique ainsi que les entreprises de divertissement de Drummondville et de la MRC de Drummond affecté par la pandémie.

Plusieurs partenaires participent au mouvement, dont la Ville de Drummondville, la Caisse Desjardins, la MRC de Drummond, la Chambre de Commerce et d'industrie de Drummond et sa Jeune chambre, ainsi que La Ruche, Le Panier Bleu et vos stations Énergie 92,1 et le 105,3 Rouge.