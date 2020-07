Un musée à ciel ouvert au centre-ville de Drummondville

Drummondville a plusieurs projets pour les arts et la culture au cours des prochains malgré la crise sanitaire.

D'ici la fin de l'année, les gens pourront assister à l'ouverture de la salle de formation Frère-Côme, une salle informatique à l'édifice Francine-Ruest.

Drummondville veut aussi bonifier l'offre de services de la bibliothèque en ajoutant les programmes Biblio-Aidants pour les proches aidants et Biblio-Jeux, soit des activités de stimulation du langage pour les tout petits et leurs familles. Un projet vise aussi à structurer et bonifier l'accueil des usagers adolescents. Les détails concernant ce projet seront connus à l'automne. Drummondville prévoit aussi un projet de Biblio-concerts. Le projet prévoit la création d'une zone où sont installés des musiciens offrant des concerts gratuits et ouverts à tous. Le projet ouvre ses portes aussi à d'autres performances musicales.

UN MUSÉE À CIEL OUVERT ?

Par ailleurs, Le Musée à ciel ouvert devrait être lancé en septembre. Il s'agit d'une exposition extérieure composée de reproductions d'œuvres picturales et photographiques surdimensionnées et présentées sur des bâtiments du centre-ville de Drummondville.

Quant au projet de conteneurs culturels, la COVID-19 ayant retardé sa mise en place, il aura lieu en 2021. Aménagés sous forme de galerie d'art et d'espace atelier, les conteneurs accueilleront le concept d'une ruche d'art, des expositions et d'autres activités de médiation culturelle.

Finalement, la Ville de Drummondville travaille sur un projet de création d'un musée d'art.