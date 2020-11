Un musée à ciel ouvert au centre-ville de Drummondville

Un musée à ciel ouvert ouvre ses portes au coeur du centre-ville de Drummondville.

Il s'agit d'une initiative de la Ville de Drummondville afin de susciter chez les gens un intérêt pour l'art contemporain et le rendre accessible pour tous.

Le parcours du Musée à ciel ouvert présente les reproductions de 12 oeuvres réalisées par huit artistes professionnels du Québec : Baptiste Grison, Benoît Brousseau, Estela López Solís, François Mathieu, Yann Pocreau, Gilles Tarabiscuité, Roxanne Thibault et Thibaut Ketterer.

Les œuvres sont reproduites en format géant et installées en plein cœur du centre-ville de Drummondville.

Parcours du Musée à ciel ouvert

Chez Bouche et délices (144, rue Lindsay) - "Les grands bateaux attendent" de Baptiste Grison

Édifice La Marguerite (255, rue Brock) - "Second souffle" de Benoît Brousseau

Édifice de Location Jean-Guy Ferland (400, rue Lindsay) - 3 oeuvres de la série "Solitudes" d'Estela López Solís

Cinéma Capitol Drummondville (253, rue Lindsay) - "Délamination" de François Mathieu ainsi que 3 oeuvres de Yann Pocreau "Se fueron los curas 2,3,4" de la série " Les dialogues acrobatiques"

Édifice de Location Jean-Guy Ferland (121-131 rue Loring) - "IGBOS no 1" de Gilles Tarabiscuité

Axart (219, rue Heriot) - "Un deux, trois, feux!" de Roxanne Thibault

Édifice du CLAP (122, rue St-Jean) - "Une auberge étrange proche d'un marché aux puces" tirée de la série "Exode 138" de Thibaut Ketterer

Ville de Drummondville - mcodrummondville.com