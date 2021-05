Un nouveau contrat de 5 ans pour Steve Hartley

Les Voltigeurs de Drummondville prolongent de 5 ans le contrat de son entraineur-chef, Steve Hartley.

Il est l'entraineur-chef des Rouges depuis le début de la saison 2018-2019.

La fiche de Steve Hartley en saison régulière est de 115 victoires et 62 défaites. Ses 115 victoires le placent au 3e rang dans l'histoire des Voltigeurs de Drummondville. Il n'est plus qu'à 39 victoires de Mario Duhamel et du premier rang pour un entraineur-chef.

Philippe Boucher, directeur-gérant des Voltigeurs de Drummondville.

Courtoisie " À mon arrivée, nous avons dû rebâtir l'équipe. Lors de la saison 2019-2020, Steve a hérité d'une équipe que tous les spécialistes voyaient en bas de classement. Finalement, nous étions au 6e rang lors de l'interruption de cette saison. Encore cette année, Steve a démontré tout son savoir-faire avec une des équipes la plus jeune du circuit, sans joueur européen et avec un capitaine qui aura manqué près de deux mois d'activités. Encore une fois, Steve a su démontrer qu'il est l'un des meilleurs entraineurs du circuit en s'adaptant jour après jour. "