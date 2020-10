Un nouveau copropriétaire pour Le Roy Jucep à Drummondville

Restaurateur bien connu, Laurent Proulx ajoute une corde à son arc en devant copropriétaire du restaurant Le Roy Jucep à Drummondville.

Il devient ainsi actionnaire des lieux, boulevard Saint-Joseph, aux côtés des copropriétaires Charles Lambert et Éric Verrier.

Laurent Proulx

« Je remercie Charles et Éric pour l’opportunité de me joindre à ce restaurant légendaire qu’est Le Roy Jucep. Je voudrais aussi dédier cette transaction à mon père, Denis, dont les valeurs nous accompagnent encore. Je remercie également tous ceux qui m’encouragent depuis mes débuts: ma femme Léonie, ma famille, mes amis, nos clients et surtout nos employés. Je suis très chanceux de vous avoir avec moi! »

M. Proulx est aussi propriétaire du restaurant Le Canadien et la Cantine Le Vilain de Notre-Dame-du-Bon-Conseil et du resto Le Vieux St-Charles à Drummondville.