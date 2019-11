Un nouveau programme en travail social au campus de Drummondville

Le campus de l'UQTR à Drummondville implante une nouvelle formation en travail social.

Le Baccalauréat en travail social sera offert dès septembre 2020 grâce à un partenariat avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Cette formation s'ajoute ainsi à la liste des 24 programmes déjà offerts au campus de l'UQTR à Drummondville.

Le recteur de l’UQTR, M. Daniel McMahon « Encore une fois, le campus de l’UQTR à Drummondville permet de former une main-d’oeuvre qualifiée qui est fortement demandée dans la région. Nos partenaires du milieu, dont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, nous ont fait part de ce besoin criant et urgent. Nous nous sommes donc associés avec l’UQAT afin d’offrir leur programme en délocalisation dans notre campus, ce qui nous permettra d’accueillir une première cohorte d’environ 45 étudiants dès la session automne 2020 »

Le programme en travail social a pour mission de former des professionnels qui travaillent à améliorer les conditions de vie et à favoriser la participation sociale et citoyenne des individus qui se retrouvent en situation de vulnérabilité et d’exclusion. Le baccalauréat donne accès au permis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et il est accrédité par l’Association canadienne de formation en travail social.

Par ailleurs, signe que la croissance du campus de Drummondville se poursuit, l'UQTR fera doubler le nombre de places admissibles au programme de Baccalauréat en sciences infirmières (perfectionnement) avec 30 places supplémentaires. La forte popularité du programme et le besoin de main-d’oeuvre dans cette discipline expliquent cette augmentation.

L'UQTR a annoncé récemment avoir obtenu le feu vert pour la construction d'un 2e pavillon à Drummondville.