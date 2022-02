Un premier ultra-trail au Centre-du-Québec

Un premier ultra-trail se déroulera au Centre-du-Québec cette année : le NOTOS ULTRA TRAIL. L'événement se tiendra les 17, 18 et 19 juin prochains à travers la région de Victoriaville et Plessisville.

Le nouvel événement de course en sentier est organisé par le Grand Défi de Victoriaville et s'inscrira dans le calendrier des courses canadiennes d'ultra-trail. Les participants pourront prendre part à la compétition sur des distances de 1, 10, 30, 45 et 65 kilomètres, selon leur calibre.

Serge Nadeau, président du Grand Défi de Victoriaville :

" L'ultra-trail a le vent dans les voiles et compte de plus en plus d'adeptes. Les participants optent pour ces courses notamment pour la beauté des paysages et pour découvrir de nouveaux coins de pays. Quand on pense à paysage, on pense souvent à des régions comme Charlevoix ou les Laurentides, mais nous avons aussi des décors à couper le souffle et c'est ce que nous souhaitons mettre en valeur."