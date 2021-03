Un programme du CAVAC Centre-du-Québec à l'échelle provinciale

Un projet pilote du CAVAC Centre-du-Québec est étendu à l'ensemble du Québec. Il s'agit du Programme enfant témoin.

Le programme a été pensé et créé par le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de l'Outaouais et expérimenté au Centre-du-Québec.

Comme son nom l'indique, le programme aide les enfants témoins dans des dossiers judiciaires liés à une ou des infractions criminelles. Il s'agit d'une préparation et d'un accompagnement adapté afin de rendre l'enfant le plus à l'aise possible devant le tribunal.

L'équipe du CAVAC, selon des règles strictes, aide aussi l'enfant à bien livrer les faits lors de son témoignage devant la Couronne et la défense.

Le CAVAC du Centre-du-Québec précise qu'au palais de justice de Drummondville, tous les enfants qui témoignent ont passé par le processus.