Un projet de plus de 2M$ pour le BockAle

La Microbrasserie le BockAle se lance dans un projet de développement de plus de 2M$.

L'entreprise de Drummondville veut acquérir de nouveaux équipements pour améliorer sa production de bières sans alcool, son produit de niche.

Cet investissement permettra de soutenir la croissance de l'entreprise.

Le BockAle veut améliorer sa productivité, augmenter la durée de vie de ses produits et hausser ses exportations notamment vers le Canada et les États-Unis.

L'entreprise drummondvilloise vise aussi la production de nouveaux produits connexes.

Michael Jean, directeur général de la Microbrasserie Le BockAle

« Au nom de toute l’équipe de la Microbrasserie Le BockAle, je tiens à remercier sincèrement les Fonds régionaux de solidarité FTQ Centre-du-Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Investissement Québec et Desjardins Entreprises Centre-du-Québec pour leur appui. Ce financement stratégique nous permettra de demeurer un chef de file dans le domaine des bières sans alcool au Québec et d’exporter nos produits uniques ailleurs en Amérique, pour ainsi faire rayonner le savoir-faire de chez nous.»