Un projet pilote de caméras portatives pour la SQ dans Drummond

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond participeront à un projet pilote de caméras portatives.

Le projet a été lancé aujourd'hui (lundi) à Rimouski dans le Bas-St-Laurent et il sera déployé à Drummondville vers le mois d'octobre 2021.

Le but est d'évaluer les aspects techniques et juridiques au fait d'ajouter des caméras portatives aux équipements des policiers. Pendant un an, une dizaine de policiers sera munie de caméras portatives qui filmeront leurs interventions.

Le lieutenant Benoit Richard, coordonnateur aux Services des communications de la SQ.

" Ce sont dans tous les cas des activations manuelles ou dans le cas de Drummondville particulièrement il va aussi avoir une activation automatique lorsque l'arme à impulsion ou l'arme à feu sera retirée de son étui. Ce qu'on va filmer au niveau de Drummondville, c'est les interpellations policières au sens de la pratique policière, donc lorsqu'un policier va tenter d'identifier une personne la caméra va fonctionner, on va parler des interventions policières auprès des personnes en détresse ou en situation de crise, elles aussi vont être filmées. La particularité de Drummondville, c'est qu'on essaie d'avoir des caméras de 3e génération qui pourraient nous permettre, dans le cadre de projets plus spécifiques, une transmission en direct des images d'une intervention policière auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé ou une personne en crise."

Sûreté du Québec



PROJET PILOTE D'UN AN

L'objectif est notamment d'accroître la transparence des interventions et de rehausser la confiance de la population envers les policiers. Le port de caméra permettra aussi d'assurer le respect des droits des citoyens et la sécurité des policiers.

Drummondville a été choisie pour le projet pilote notamment pour sa réalité urbaine et ses zones rurales en périphéries et pour sa capacité d'accueil au niveau judiciaire. La SQ travaillera en partenariat notamment avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Au terme du projet, la Sûreté réalisera un bilan et fera part de ses conclusions dans un rapport qui sera déposé au ministère de la Sécurité publique (MSP).

Ultimement, l'objectif est de déterminer les meilleures pratiques afin de doter l'ensemble des policiers du Québec d'équipements et de pratiques similaires.