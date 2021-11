Un sapin de Noël interactif à Drummondville... où chaque don s'illumine!

La Fondation René-Verrier innove cette année pour sa traditionnelle levée de fonds du temps des Fêtes. Un grand sapin de Noël situé au coin des rues Du Pont et Heriot au centre-ville de Drummondville permet aux citoyens de faire des dons, tout en s'allumant à chaque don reçu.

La campagne de financement « Brillons DON ensemble » de la Fondation permettra à la population d'illuminer un arbre de Noël, un don à la fois. Grâce à la collaboration de l'entreprise Nmédia, les passants pourront télécharger une application avec le code QR affiché à la base du sapin.

« Ce code QR liera l’appareil cellulaire du donateur à une application où il pourra offrir 5$ ou plus à la Fondation René-Verrier, explique la Fondation. Automatiquement, le donateur verra l’arbre de noël s’illuminer devant lui dans une interaction instantanée alors que son don provoquera une animation visuelle dans les lumières du sapin, au bout de laquelle la lumière du donateur restera allumée de façon permanente.

ILLUMINÉ D'ICI NOËL

Le but pour la Fondation René-Verrier est d'obtenir le plus de dons possibles afin que toutes les lumières soient allumées d’ici noël.

« Cette nouvelle campagne permettra à tous, petits et grands, de profiter de la magie de noël et de s’émerveiller devant un immense sapin à Drummondville, tout en profitant à notre cause que tout le monde connaît. J’adore noël, j’admire la jeunesse et je suis une philanthrope dans l’âme. Ce concept allie la magie des fêtes, la générosité et le talent de la jeunesse. Après tout, même pour lever des fonds, on doit s’adapter aux nouvelles technologies! » a souligné fièrement la présidente de la fondation, Elizabeth Verrier.

Fondation René-Verrier

De son côté, le PDG de l’entreprise Nmédia, Louis-Philippe Baril, précise qu'il « a fallu plusieurs semaines de travail, échelonnés depuis janvier dernier, pour mettre sur pied cette idée folle de la Fondation René-Verrier. [...] On pense qu’on pourra continuer à le pousser encore plus loin dans le futur mais on est déjà très fier de ce qu’on lance aujourd’hui ».

« Depuis toujours, les gens nous disent que la Fondation René-Verrier c’est réellement la fondation du peuple… Nous sommes excessivement fiers de cette qualité qu’on nous donne. Brillons don ensemble est accessible à tout le monde, car il y n’a pas de petit don pour nous. Et pour 5$, notre cause en profite et on met des étoiles dans les yeux des donateurs! Vendre des lumières de noël, oui, mais comment le faire avec la twist René-Verrier? C’est ça qu’on s’est posé comme question. Alors c’est un concept qui nous ressemble totalement, et qui montre encore à quel point la Fondation René-Verrier est toujours à l’avant-garde, pour le bien de ses patients et leurs familles et aussi pour sa communauté ! Alors on innove et on offre en même temps un immense sapin qui s’illuminera pour le bonheur de tous, un peu comme dans les grandes villes du monde! » a conclu la directrice générale, Marie-Julie Tschiember.

PLUSIEURS SAPINS EN 2022

Mme Tschiember précise que le sapin de 2021 est un projet pilote mais que pour 2022, l’organisme espère en installer plusieurs à travers la ville, notamment devant les sièges sociaux d’entreprises intéressées à contribuer à la cause.

Le sapin sera sur place pour les 2 prochains mois. L’organisme espère que toutes les 1 250 lumières seront allumées d’ici le 25 décembre prochain.