Un séquestre est nommé au dossier de Roland Boulanger à Warwick

C'est la fin pour l'entreprise Roland Boulanger de Warwick : un séquestre est nommé.

Selon La Nouvelle-Union, la décision a été rendue par la Cour supérieure et la firme Raymond, Chabot, Granth, Thorton, prend le contrôle de l'entreprise

Une relance des activités de Roland Boulanger est peu envisageable alors que le séquestre doit s'assurer que les institutions financières soient remboursées.

Une liquidation des actifs de l'entreprise de Warwick, l'une des plus vieilles du Centre-du-Québec, est envisagée.

Roland Boulanger et Cie est un fabricant de moulures et composantes de bois pour le secteur de la construction et rénovation.

L'entreprise a licencié 125 employés la semaine dernière et annonçait la fermeture temporaire des usines des rues St-Louis et Gingras à Warwick.

Des pertes de contrats, dû à la vente de Rona, ainsi qu'un litige avec des institutions financières concernant un plan de redressement seraient en cause.

Cette situation n'affecte pas les autres usines de Boulanger à Daveluyville, Woburn, de même qu'aux États-Unis.