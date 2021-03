Un spectacle-surprise gratuit pour les gens de Drummondville

Drummondville et la Maison des arts Desjardins offrent un spectacle-surprise gratuit !

Elles souhaitent célébrer la résilience de la population drummondvilloise qui est mobilisée depuis un an pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.

Ainsi, elles offrent aux citoyens un spectacle-surprise gratuit, à écouter dans le confort de leur foyer, les 2, 3, 4 ou 5 avril.

« Voici une belle occasion de profiter gratuitement du talent de personnes reconnues sur la scène artistique québécoise. Je suis certain que les Drummondvilloises et les Drummondvillois apprécieront cette initiative de la Ville qui a pour but de souligner tout le courage de la population. C’est là un moyen de se changer les idées en profitant d’un bon spectacle et de dire merci à toutes celles et à tous ceux qui font des efforts importants pour lutter contre ce virus », a déclaré le maire de Drummondville M. Alain Carrier.

« Les arts vivants sont essentiels. La dernière année nous l’a prouvé, les gens ont besoin de vibrer au rythme des spectacles. Tout en préparant notre réouverture imminente, c’est avec grand bonheur que nous offrons cette captation à nos publics. Et je peux vous assurer que le choix des artistes vous ravira. Ce sera festif dans les maisons ! Un vrai spectacle bonheur avec deux vedettes que vous adorez. Il me brûle les lèvres de vous en dire plus, mais gardons la surprise encore quelques temps. », a souligné Mme Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et artistique de la Maison des arts Desjardins Drummondville.

Soulignons que l’identité des têtes d’affiche de ce spectacle sera dévoilée la semaine prochaine.

La culture pour garder le moral

Après avoir soutenu le milieu communautaire, entre autres, puis offert aux sportifs de suivre en direct à la télévision certains matchs de hockey des Voltigeurs de Drummondville, la Ville propose aujourd’hui une escapade culturelle par l’entremise d’un spectacle attendu et apprécié, enregistré pour l’occasion à la Maison des arts Desjardins Drummondville.

Mettant en scène des artistes de renom, ce spectacle-surprise sera l’occasion de passer du bon temps en famille, gratuitement depuis la maison, et de se relaxer en écoutant des chansons de grande qualité enregistrées et filmées dans un cadre professionnel!

Marche à suivre pour visionner le spectacle

Pour visionner le spectacle tout à fait gratuitement, il suffit pour la population de Drummondville de se procurer des billets auprès de la Maison des arts Desjardins Drummondville, à compter du mercredi 24 mars, au artsdrummondville.com, dans la fiche du spectacle. Par la suite, un lien de visionnement sera transmis par courriel et, entre le 2 et le 5 avril, les Drummondvillois pourront accéder au spectacle quand ils le souhaitent, autant de fois qu’ils le veulent. Toutefois, le lien n’est pas transférable. Chaque personne qui souhaite voir le spectacle doit se procurer des billets gratuits pour obtenir le lien.