La Sûreté du Québec met en garde les gens contre un stratagème de fraude en émergence à Drummondville.

Une personne téléphone à la maison et se fait passer pour un employé de Desjardins.

La personne vous fait savoir que vous avez été victime de fraude et que vous devez lui transmettre certaines informations, notamment votre NIP.

Elle indique qu'un facteur passera chercher vos cartes et un homme se présentera effectivement à votre porte.

Le fraudeur précisera que c'est la procédure de Desjardins en raison de la pandémie. Évidemment, c'est faux.

Les policiers de la MRC de Drummond ont déjà reçu 2 plaintes formelles à ce sujet.

Sachez qu'il existe des programmes ou outils informatiques qui permettent d'afficher des numéros de téléphone ou des identifications qui ne correspondent pas au numéro de l'appelant. Dans ces cas, les deux personnes se sentaient en confiance puisqu'il était inscrit Desjardins sur leur afficheur.

Il est donc important de rappeler de ne jamais donner d'informations personnelles par téléphone à des inconnus qui vous contactent, peu importe le prétexte.

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.