Un taux de chômage à 0% au Centre-du-Québec.

Le Centre-du-Québec est pratiquement en situation de plein emploi.

Selon les données de Statistiques Canada, le taux de chômage pour décembre 2019 au Centre-du-Québec est de 0% et le taux d'emploi est de près de 63%.

Marc Lévesques, coordinateur de production et diffusion des données chez Statistiques Canada, nous précise qu'une valeur de 0% indique qu'il y a moins de 1 500 personnes sur le chômage pour la région.

En décembre 2018, le taux de chômage était de 4,9% au Centre-du-Québec.

Les données semblent indiquer que le travail mené par les entreprises et les organisations relié à l'économie et à l'emploi porte ses fruits au Centre-du-Québec. Depuis plusieurs années, des offensives sont mises de l'avant pour attirer des travailleurs en région et ainsi contrer la pénurie de main-d'oeuvre.

Le taux de sans-emplois au Québec est de 4.7% et il est de 5,2% pour le Canada. Dans les deux cas, le taux de chômage est relativement stable.