Un vent de nouveauté à la Résidence 600 Bousquet de Drummondville

Les nouveaux propriétaires de la Résidence 600 Bousquet de Drummondville obtiennent le feu vert du CIUSSS MCQ pour la réouverture de l'aile prothétique.

Les 20 résidents de cette unité de soins ont dû être relocalisés en juillet dernier en raison d'une crise majeure au niveau du manque de personnel.

Depuis, la Résidence 600 Bousquet a passé des mains du Groupe Magistral à celles de deux nouveaux propriétaires, Ludovic Gauthier et Léon Côté.

Les propriétaires ont injecté plus de 400 000$ dans la résidence privée pour aînés pour des rénovations et l'amélioration du milieu de vie des résidents.

Un effort a aussi été mis dans les derniers mois pour reconstruire les équipes de travail notamment au niveau des soins, de la cuisine et de la maintenance.

Ludovik Gauthier, directeur général et nouveau propriétaire de la Résidence 600 Bousquet

" Présentement, je vous dirais que pour les besoins que nous avons, nous avons plus d'employés que ce que nous avons besoin. Vraiment, des employés formés. Pour y arriver, nous avons haussé les salaires pour aller chercher de la main-d'oeuvre qualité. Aussi, on s'assure le plus possible de concilier le travail-famille [...]"