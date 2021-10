Un village du Centre-du-Québec a été soufflé par une tornade

Le phénomène observé samedi dernier à Ste-Séraphine (Centre-du-Québec) est déclaré officiellement comme étant la 14e tornade de l'année au Québec.

Des experts du Northern tornadoes project de l’Université Western Ontario sont sur place aujourd'hui (lundi). Ils font enquête afin d'établir la force de cette tornade qui aurait soufflé des vents de plus de 100 km/h.

Des morceaux de toitures ont arraché avec la force des vents et une grange a été lourdement endommagée en plus d'autres bâtiments, mais on ne signale pas de blessé.

Des bénévoles et citoyens ont passé les dernières heures à ramasser les débris et effectuer des réparations d'urgence.

François Côté

VASTE SYSTÈME DÉPRESSIONNAIRE

La tornade résulte d'un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs qui a affecté le Québec et qui a produit d'importantes quantités de pluie.

Selon Environnement Canada, à Drummondville, il est tombé entre 20 et 35 millimètres de pluie selon les secteurs.

François Côté

FORTES PLUIES À DRUMMONDVILLE

À Drummondville, ce fut les fortes pluies qui ont provoqué des débordements et de légères inondations dans certains secteurs. L'eau s'est même infiltrée dans certains commerces alors que d'importantes accumulations étaient aussi visibles dans des stationnements et rues de la ville.

Les autorités ne rapportent pas de blessé alors que la situation s'est résorbée dans les dernières heures.