Une œuvre d'art pour le centre sportif Girardin à Drummondville

L'oeuvre d'art sera installée sur le parvis du centre sportif Girardin, rue Marchand.

« Vélocité », une œuvre d’art unique et dynamique d’Hélène Rochette, représente l’énergie des sportifs en action.

« Vélocité » est une installation sculpturale qui prend corps et forme par les jeux irréguliers de ses arcs simples et multiples. Les lignes colorées de cette grande composition sculpturale s’entrecroisent et se juxtaposent aux tracés ombragés du sol pour former un parcours d’énergie.

Par rebonds et élancements, les longs mouvements circulaires modulent l’espace. Ces tracés aux couleurs éclatantes (l’orange pur, le safran (jaune-orangé), le tango (orange foncé) et l’argent métallisé se chevauchent et se dispersent) créent un sentier au volume vibrant qui nous entraînent au cœur de l’action.

Traverser, franchir, parcourir, enjamber, atteindre et viser le but. Seul ou collectivement, l’œuvre « Vélocité », dynamisée par une structure ouverte et rythmée par les croisements de ses axes, invite à cheminer et à s’engager à travers son volume et ses dessins colorés. L’installation sculpturale propose l’expérience du mouvement, celui des trajectoires droites et croisées des élans du jeu, telles que le parcours d’un ballon, et celui des corps en action, pulsions et tactiques rapides du sportif.

Ville de Drummondville

La création et l’installation de cette œuvre d’art se font dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec, et par laquelle sont également visées les constructions municipales subventionnées par le gouvernement provincial. Celle-ci vise, notamment, à permettre à la population de toutes les régions de mieux connaître l’art actuel sous ses diverses formes d’expression dans les domaines des arts visuels et des métiers d’art. Elle tend également à favoriser la création ou l’acquisition d’œuvres d’art en vue de leur intégration permanente à l’architecture ou à l’environnement des lieux publics, en tenant compte de la vocation de ces lieux.

L’ouverture au public du centre sportif Girardin est prévue pour l’automne 2021.