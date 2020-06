Une annonce imminente pour les restaurants du Québec

Une annonce serait à venir bientôt concernant les phases de déconfinement visant les restaurants du Québec.

Un restaurateur de Drummondville, Laurent Proulx, voulait défier la Santé publique en ouvrant une terrasse à son resto Le Vieux St-Charles ce jeudi.

Il a reçu un appel d'un représentant du gouvernement du Québec lui demandant d'être patient.

Gracieuseté - archives

"Une personne haut placée nous a contactés et il nous a dit "on s'en vient avec quelque chose, suite à votre message nous avons devancé certaines choses pour calmer la grogne chez les restaurateurs". Donc on pourrait avoir une annonce en début de semaine prochaine."