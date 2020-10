Une avocate Drummondvilloise nommée juge

Une avocate drummondvilloise vient d'être nommée comme juge à la Cour supérieure du Québec.

Me Katheryne Desfossés oeuvrera pour le district de Montréal comme juge puinée, soit une juge recrue. La résidente de St-Germain-de-Grantham a été désignée avec 5 autres candidats par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.

Elle remplacera le juge K. Casgrain qui a démissionné en févier dernier.

Me Desfossés pratiquait le droit depuis 2003 et exerçait au cabinet Cain Lamarre de Drummondville depuis 2011 surtout en litige commercial et civil en plus d'enseigner à l'Université de Sherbrooke et l'École du Barreau.