Une décision de la MRC Drummond divise les maires

Une récente décision de la MRC Drummond a miné le climat de travail entre les divers maires de la région, une première depuis fort longtemps. Le poste de coordonnatrice au développement rural a été aboli.

Les tâches ont été réaffectées à Me Michel Royer qui agit déjà comme directeur général adjoint et greffier.

Certains maires dénoncent le fait que la décision avait été prise sans avoir été débattue publiquement.14 municipalités se sont opposés au fait que le point n'ait pas été ajouté à la dernière séance du conseil de la MRC alors que seulement Drummondville, St-Félix-de-Kingsey et St-Lucien l'ont l'appuyé.

Carole Côté, préfète de la MRC Drummond, n'a pas voulu trop élaborer sur le sujet :

"Un mandat avait été confié en 2020 à l'Union des municipalités du Québec pour évaluer le maintien et l’équité salariale dans l’organisation. Un rapport a été déposé au comité du personnel qui recommandait l'abolition d'un poste. (...) C'est vraiment une décision purement administrative et économique dans le but de sauver des coûts. (...) On a vérifié à l'interne si on était capable de faire le travail et la réponse est oui ."

Municipalité de Wickham

- Carole Côté, mairesse de Wickham