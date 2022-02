Une Drummondvilloise aurait été agressée par un individu rencontré sur le web

Un homme est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement envers une Drummondvilloise. Fernando Mvondo aurait pris contact avec la victime via le site de rencontre Badoo et les réseaux sociaux.

L'accusé est un individu de 32 ans de Longueuil nouvellement arrivé au Québec et qui n'a pas d'antécédents judiciaires en semblables matières.

Il SE PRÉSENTE AU DOMICILE DE LA VICTIME

Les faits reprochés se seraient déroulés en novembre 2021. La victime aurait refusé les avances de l'homme à plusieurs reprises avant qu'il ne se présente à son domicile et qu'il la force à avoir une relation sexuelle.

Mvondo a été libéré en attendant la suite des procédures qui devraient reprendre le 24 février 2022.