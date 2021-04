Une entente record sans arrière goût pour le Bockale

Le BockAle a frappé un grand coup hier soir (lundi) lors du son passage à l'émission "Dans l'oeil du dragon".

La microbrasserie drummondvilloise a signé un pacte record de 1 million $ en échange de 20 % de la compagnie avec l'investissement conjoint de Nicolas Duvernois ( Pur Vodka) et Georges Karam (Genetec). Le fondateur et co-propriétaire, Michael Jean, a indiqué qu'il allait chercher ainsi deux partenaires qui complèteront bien son équipe par le côté fonceur et connaisseur du milieu de M.Duvernois alors que M.Karam viendra combler l'aspect stratégique. L'entente officielle demeure cependant à être ratifiée.

L'entreprise lancée en 2015 a connu tout un essor dans les dernières années, surtout en raison de la popularité de sa branche de produits sans alcool qui constitue maintenant 75 % de sa production.

Courtoisie - "Dans l'oeil du dragon" Radio-Canada

Michael Jean, a participé à l'émission de Radio-Canada pour développer le marché anglophone et même à l'international :

"Il faut supporter ça avec des plans de marketing quand même agressif, on se bat contre Labatt et Molson qui ont de gros budgets. (...) Ces nouveaux marchés vont souvent prendre plus de temps à percer, il va falloir investir en personnel et desfois ça ne prend pas 1 ou 2 mois, mais plutôt 1 an ou 1 an et demi avant que nous ayons des résultats payants. "

- Michael Jean, co-propriétaire du Bockale