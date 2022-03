Une ex-infirmière veut être candidate du PCQ dans Drummond/Bois-Francs

Une ancienne infirmière désire représenter le Parti conservateur du Québec dans Drummond/Bois-Francs. Kim Beaudoin sera candidate à l'investiture dans le comté le 16 avril prochain.

La mère de famille de trois enfants a décidé de faire le saut en politique provinciale après une rencontre avec le chef du PCQ, Éric Duhaime.

Elle a oeuvré pendant quatre ans dans plusieurs départements de l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

« J’ai rencontré des collègues formidables et dévouées dans mon passage au sein du réseau de la santé. Je resterai toujours une infirmière au plus profond de moi, mais mon sentiment d’impuissance face au manque de volonté de nos dirigeants d’améliorer le système de santé m’a poussé à quitter le réseau. Aujourd’hui, j’entame un nouveau chapitre et je suis prête à participer au vrai changement, particulièrement en ce qui concerne la gestion de la santé au Québec. »

- Kim Beaudoin