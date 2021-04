Une fruiterie locale s'établira sur le boulevard Lemire

Un nouveau commerce ouvrira ses portes sous peu sur le boulevard Lemire, tout juste à côté du Quesada Burritos et Tacos. La Société de développement économique de Drummondville annonce que la Cabane Fruits et Légumes s'établira dans un local de 3 000 pieds carrés dès le 23 mai prochain.

Il s'agira d'une fruiterie qui s'ajoutera à l'offre de l'entreprise lancée en 2019 durant la saison des fraises et qui comptait trois kiosques à ce moment. La Cabane comprend maintenant 7 kiosques sur le territoire.

Le commerce n'est pas une franchise et a pour objectif de réunir les produits de nombreux producteurs locaux.

"J'ai été élevé sur une terre où les produits étaient frais et délicieux. Considérant l'importance d'encourager les producteurs locaux et l'achat local et sachant que c'est un service qui manquait à Drummondville, j'ai décidé de me lancer. Notre offre s'adresse à tous. Notre entreprise se distingue tout particulièrement grâce à la fraîcheur de tous nos produits."

- Bruno Chiasson, propriétaire de l'entreprise