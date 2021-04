Une fusion pour la naissance de MILIEM à Drummondville et Sherbrooke

Des entreprises de Drummondville et Sherbrooke fusionnent pour former le plus gros joueur de l'industrie des balances et solutions de pesage au Québec. La fusion de Solution Balances X-Cell de Drummondville et de Balances Dodier de Sherbrooke a mené à la création de MILIEM.

L'entreprise est spécialisée dans les appareils de pesage/balance.

MILIEM accompagne ainsi 1 500 clients dans 6 régions du Québec (Centre-du-Québec, Mauricie, Montérégie, Cantons-de-l'Est, Beauce et Amiante).

MILIEM Drummondville est située sur la rue Power alors que MILIEM Sherbrooke est située sur la rue du Parc-Industriel.

Dans les prochaines années, l'entreprise mise sur la diversification de son offre et l'accroissement de ses activités par le biais de diverses acquisitions.

https://miliem.ca/