Une gardienne drummondvilloise qui joue dans l'élite masculin

Une jeune gardienne de but drummondvilloise peut en inspirer d'autres en cette Journée internationale des droits des femmes. Léa-Rose Charrois évolue avec les garçons au hockey et de surcroît dans le niveau élite, ce qui est très rare.

Elle est seulement la deuxième joueuse de l'histoire de la Structure de développement Cascades Élite AAA / Canimex. L'adolescente de 14 ans s'est jointe à la formation M15 Élite AAA masculin, ce qui fait qu'elle affronte les meilleurs joueurs au Québec dans sa catégorie.

"Comme fille, il ne faut pas que tu sois gênée. Tu dois t'entendre avec les garçons et savoir t'intégrer dans le groupe. Il faut aussi être combatif et ne pas se laisser intimider. Les garçons m'acceptent. Ils me défendent quand je suis devant mon filet. C'est comme si je les connaissais depuis longtemps."

- Léa-Rose Charrois