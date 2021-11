Une jeune de 17 ans meurt sur l'autoroute 20 à Drummondville

Une jeune de 17 ans de la région de Sherbrooke a perdu la vie hier soir (dimanche) sur l'autoroute 20 à la hauteur de la sortie Chemin du Golf à Drummondville.

L'accident s'est produit peu avant 19h alors que la conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté un lampadaire en bordure de l'autoroute vers Montréal. La passagère a subi des blessures, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.

Éric Beaupré - Vingt 55

CHAUSSÉE GLISSANTE EN CAUSE ?

La chaussée glissante et le fait que la voiture n'était pas munie de pneus d'hiver pourraient être en cause. L'enquête de la Sûreté du Québec et du coroner Yvon Garneau est en cours.

L'accident n'a pas impliqué d'autre véhicule alors que cette portion de l'autoroute a été fermée une partie de la soirée, mais est maintenant accessible.

