Une journée de grève demain au Cégep de Drummondville

Les profs du Cégep de Drummondville seront en grève demain (jeudi 13 mai 2021).

Les présidentes de la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), Valérie Fontaine et Lucie Piché, ainsi que le président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), Éric Cyr, soutiennent que c’est l’inaction du gouvernement Legault qui les oblige à recourir à ce moyen de pression.

« Le premier ministre François Legault a lancé un appel afin d’accélérer la négociation. Nous aimerions quand même lui rappeler qu’il est plus que temps puisque nous sommes à la table de négociation depuis longtemps avec des mandats clairs pour négocier. On ne peut pas en dire autant de nos vis-à-vis patronaux, et, si la négociation s’étire, ce n’est certainement pas de notre faute. »

Une première journée de grève a eu lieu le 30 mars dernier.

La convention collective des profs du Cégep de Drummondville est échue depuis un an.

Les enseignants souhaitent que Québec mette les études supérieures sur le même pied d'égalité que l'enseignement primaire et secondaire.

Les négociations achoppent sur plusieurs points concernant les conditions de travail dont l'accès aux ressources, la précarité d'emploi, la reconnaissance des corrections multiples, la préparation des cours et sur certaines questions salariales.

Le mouvement de grève, lancé mardi à certains endroits, vise une cinquantaine de cégeps à travers le Québec.

Au Québec, ce sont près de 10 000 enseignantes et enseignants, membres du personnel de soutien et du personnel professionnel qui seront sur les lignes de piquetage demain (jeudi) à l’occasion de cette journée de grève.