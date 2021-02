Une nouvelle école anglophone à Drummondville pour la rentrée 2022

La construction de la nouvelle école primaire anglophone de Drummondville débutera sous peu sur la rue Farrell.

16,6 millions $ seront investis pour ériger le bâtiment qui contiendra 13 classes de primaire et trois de maternelle en plus d'une bibliothèque, d'un gymnase double et d'une nouvelle cour plus grande. Les installations actuelles de la rue Chabanel ont été agrandies à 3 reprises depuis 1998 et il n'était maintenant plus possible d'agrandir sur ce site.

"C'est un rêve devenu réalité ! On a dû user d'imagination dans les dernières années allant jusqu'à utiliser des garde-robes pour en faire des bureaux et en transformant la cafétéria en deux classes. " - Dany Grenon, directrice de l'École primaire anglophone - Drummondville Elementary School

CAPACITÉ AUGMENTÉE

Entre 300 et 350 élèves pourront fréquenter la nouvelle école alors que 260 élèves fréquentent l'école actuelle. La clientèle a connu d'ailleurs une hausse constante de 15 % dans les dernières années.

La nouvelle école sera construite selon la nouvelle vision architecturale du ministère de l'Éducation qui mise sur la modernité, la lumière, la grande fenestration, le bois et l'aluminium. L'objectif étant d'être plus au goût du jour, mais aussi plus efficace pour le personnel et les élèves

"Toute la communauté a et va participer au projet, c'est impressionnant !" - Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

PRÊTE POUR LA RENTRÉE 2022

Les travaux de la future école devraient être complétés en janvier prochain pour que les élèves puissent la fréquenter à la rentrée 2022-2023. La propriété de l'école actuelle sur la rue Chabanel devrait être cédée au Centre de services scolaire des Chênes l'an prochain.

Une nouvelle école primaire est aussi en construction actuellement dans le Boisé de la Marconi alors que la construction est imminente pour la nouvelle école secondaire à St-Nicéphore. Un autre projet de nouvelle école primaire devrait aussi s'ajouter à Drummondville à moyen terme.