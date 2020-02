Une nouvelle génération d'écoles pour le grand Drummond

Une nouvelle génération d'écoles devrait voir le jour dans les prochaines années à Drummondville.

Québec a dévoilé aujourd'hui (mardi) la vision qui guidera dorénavant la rénovation, l'agrandissement et la construction d'écoles primaires et secondaires.

DES PROJETS À DRUMMONDVILLE

À Drummondville, la construction de 2 nouvelles écoles primaires est sur la table (une pour la Commission scolaire des Chênes et une pour la Commission scolaire Eastern Township) ainsi que la construction d'une nouvelle école secondaire (CSDC).

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur « Par cette annonce, nous donnons le coup d'envoi officiel de ce qui sera, je crois, l'un des chantiers les plus importants de la prochaine décennie. Les élèves et le personnel scolaire d'aujourd'hui et de demain méritent des écoles qui les rendront fiers, des lieux d'apprentissage qui les inciteront à se dépasser. Nos écoles ne doivent pas être suffisantes. Elles doivent être inspirantes. Trop longtemps, elles ont fait parler d'elles pour les mauvaises raisons. Cette époque sera bientôt révolue avec la nouvelle génération d'écoles que nous annonçons aujourd'hui. »

DES CRITÈRES À RESPECTER

Dès 2020, les projets devront répondre à certains critères dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable.

Québec souhaite que l'architecture des nouvelles écoles mette en valeur des accents de bleu et les matériaux du Québec, dont le bois et l'aluminium.

Le gouvernement priorise aussi la création d'espaces adaptés aux nouvelles méthodes d'enseignement, des aires communes pour favoriser la socialisation, des cours d'école et des gymnases modernes, une utilisation maximale de la lumière naturelle et des espaces où la végétation sera présente, cultivée et mise en valeur.

Gouvernement du Québec



UN VASTE PLAN D'INVESTISSEMENTS

Québec injecte cette année 4 milliards de dollars pour amorcer des projets de rénovation dans plusieurs centaines d'écoles du Québec. L'argent permettra aussi de lancer 128 projets d'ajout d'espace à travers le Québec.