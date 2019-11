Une nouvelle image de marque pour St-Germain-de-Grantham

Saint-Germain-de-Grantham adopte sa première image de marque.

Depuis sa fondation en 1856, l'image de St-Germain repose essentiellement sur ses armoiries.

La nouvelle signature visuelle de la municipalité de quelque 5 000 citoyens se veut unique, authentique et moderne.

À l’image des sillons dans les champs, de la répartition des lots, de la route 122 ou l'autoroute 20, un axe vert croise la signature visuelle. Les diagonales présentent une direction claire et le dynamisme de la municipalité. Ces axes s'unissent à la croisée du nom Saint-Germain, symbolisant la solidarité qui règne au sein de la communauté.

Sur la lettre « i », une gerbe de blé moderne et colorée positionne la richesse de ce milieu effervescent. Chaque couleur correspond à une symbolique distincte. Le rouge incarne la famille, le jaune le secteur agricole, le vert et le bleu la nature et le côté rassembleur. Le gris foncé fait quant à lui référence au secteur industriel. Les diagonales de la gerbe de blé symbolisent également différents éléments du milieu germainois tels, les doigts qui se joignent, les dents d’un engrenage ou des flèches pointant vers une même direction. On y aperçoit aussi un flambeau caractérisant un milieu de vie riche et rassembleur à tous les niveaux.

Cette nouvelle image de marque a été développée par la firme Fagnan Relations publiques.