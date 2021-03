Une nouvelle salle de spectacle est nécessaire à Drummondville

La Maison des arts Desjardins Drummondville (MADD) persiste et signe : un nouvel espace de diffusion multifonctionnel est nécessaire à Drummondville.

L'organisation pilote ce projet depuis près de 5 ans avec la collaboration de la Ville de Drummondville.

Toutefois, le projet a subi un revers alors que les élus ont refusé de présenter le projet dans le cadre d'un programme de subvention de Québec et Ottawa. Le maire de Drummondville, Alain Carrier, a fait savoir que le contexte financier du programme ciblé et celui du projet étaient en cause.

Ville de Drummondville " De un, ce n'était pas 70% de l'ensemble des travaux [la subvention], c'était une partie des travaux, il y avait un maximum admissible. On s'est réveillé et la quotepart de la Ville était rendue à 9,8M$ au lieu de 4,9M$ et les travaux étaient rendus à presque 20M$. On ne parlait plus du même projet."

PEU EMBALLÉ PAR LE PROJET

Le maire de Drummondville ne s'en cache pas, il n'est pas emballé par l'implantation d'une nouvelle salle de spectacle à Drummondville. Alain Carrier s'inquiète notamment des impacts d'une telle salle sur les entrepreneurs du centre-ville, dont les bars et les restaurants. Il estime qu'une consultation serait nécessaire.



UN PROJET TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Bien qu'elle accepte la décision de la Ville de Drummondville, la direction de la Maison des Arts est convaincue, en regard notamment des études (étude de marché, plan d'affaires, préconcept, etc.) que le projet est viable.

Marie-Pierre Simoneau est directrice générale et directrice artistique de la MAAD.

" J'en parle avec l'équipe de la Maison des arts, avec des producteurs, tout le monde est enchanté, j'en parle avec artistes, ils ont hâte... J'en parle avec des gens qui sentent qu'il y a un déficit culturel à Drummondville parce qu'il nous manque définitivement un espace intermédiaire pour présenter des spectacles et des projets qui ne peuvent pas se faire présentement."

UN VASTE PROJET

Le projet majeur vise la création, au centre-ville, d'un espace de diffusion de 600 places, dont 300 à 400 places assises. Il s'agit d'un projet de 18,5M$.

La Maison des arts Desjardins souhaite d'ailleurs créer une synergie avec les acteurs du centre-ville, dont les bars et restos, pour faire vivre la culture.

En 2019, la Maison des arts Desjardins a présenté 193 spectacles professionnels et accueilli plus de 119 300 spectateurs. Selon les données des rapports annuels de la MADD, le taux d'occupation est optimal depuis 5 ans et avoisine les 80%. En comparant divers marchés, la Maison des Arts Desjardins Drummondville est convaincue qu'il y a de la place pour la croissance des ventes de billets. Le plan d'affaires pour un nouvel espace de diffusion multifonctionnel projette la vente d'environ 30 000 billets chaque année.

En collaboration avec Yannick Rochette, journaliste Bell Média - Drummondville