Une plateforme pour les aînés développer à Drummondville

Le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville développera une plateforme numérique pour le contexte COVID-19. Le CCEG reçoit un investissement supplémentaire de 75 000 $ qui s'ajoute au budget de 460 000 $ octroyé en recherche pour 2020-2021.

La plateforme numérique sera développée pour les aînés durement touchés par la pandémie de la COVI-19 et par les mesures de confinement.

Le projet vise à regrouper au même endroit de l'information, des activités et des ressources autour de diverses thématiques en lien avec la socialisation, le besoin de bouger, de se divertir et d'apprendre.

La plateforme sera mise en ligne d'ici l'été prochain.

" Bien qu'impératifs en période de confinement, les besoins des aînés de briser leur isolement, de créer ou maintenir des liens sociaux, de se divertir, d'être actifs physiquement et cognitivement, de s'épanouir, étaient présents avant la pandémie, ce qui porte à croire qu'ils le demeureront post-pandémie. " - Julie Castonguay, chercheure au Centre collégial d'expertise en gérontologie et responsable de cette recherche-action

Courtoisie

Plusieurs partenaires participeront à la recherche-action dont la FADOQ, le Centre en imagerie numérique et en médias interactifs (CIMMI | CCTT) du Cégep de Sainte-Foy, le Centre d'étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCOBES | CCTT) du Cégep de Jonquière et le Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ainsi que l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA) de l'Université Laval.