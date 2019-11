Une première bordée de neige pour Drummond

Drummond devrait connaître sa première bordée de neige d'importance de l'hiver au cours des prochaines heures.

Environnement Canada nous prévoir de la neige parfois forte pour ce soir et cette nuit, 10 à 15 cm, et une autre petite bordée de 5 cm pour demain (mardi). On rappelle que l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles alors que la visibilité peut être réduite par moments.

Par ailleurs, les équipes du Services des travaux publics de Drummondville sont fin prête pour cette première bordée neige hâtive. Drummondville pourrait émettre un message aux citoyens concernant le stationnement de nuit sur rue si une opération de ramassage de neige est décrétée.

Soulignons que les équipes du MTQ sont aussi mobilisées pour permettre des déplacements sécuritaires sur les routes. Le MQT entretient plus de 32 000 km de route en province avec plus de 1 660 camions et son budget pour les opérations d'entretien hivernal s'élève à 330M$.

AccuWeather - Lundi 11 novembre 2019 - 15h15