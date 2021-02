Une première Politique d'approvisionnement responsable à Drummondville

La Ville de Drummondville se dote de sa première Politique d'approvisionnement responsable. Le but est d'intégrer aux pratiques d'approvisionnement des critères facilitant l'achat de produits ou de services plus performants sur le plan environnemental, social et économique.

La Ville souhaite aussi sensibiliser les fournisseurs à se doter de démarches visant le développement durable.

" Avec la Politique d'approvisionnement responsable, nous souhaitons assurer aux contribuables que les sommes dépensées pour les achats de biens et de services, de quelque nature que ce soit, le sont selon les règles conformes aux lois et aux principes d'une saine gestion, tout en favorisant le développement durable dans les pratiques d'achats. " - Alain Carrier, maire de Drummondville

DE NOUVELLES NORMES

La Politique d'approvisionnement responsable permet donc de s'approvisionner aux meilleurs coûts, qualités, services et délais.

Elle sera également un outil pour informer le personnel des règles à suivre et des normes à respecter en plus d'aider à rechercher la plus grande compétence chez les fournisseurs, dont le développement durable, notamment par des normes telles que BNQ 21000.