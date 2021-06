Une recherche sur la violence chez les aînés à partir de Drummondville

Le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville dirigera une recherche-action sur la violence au sein des couples âgés. Le CCEG a obtenu une subvention de près de 175 000$ du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC).

Le but de la recherche sera de prévenir et contrer la violence au sein des couples âgés vivant à domicile en période de confinement. Les travaux menés à Drummondville permettront notamment la réalisation, la diffusion et l'évaluation de capsules vidéo de sensibilisation.

Plusieurs partenaires participeront au projet dont SOS Violence conjugale, la Maison d'hébergement Simonne-Monet-Chartrand, l'Équipe de Recherches appliquées et interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles (RAIV), ainsi que l'Institut et Haute École de la Santé La Source.