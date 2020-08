Une rentrée 100% virtuelle pour le Cégep de Drummondville

Le Cégep de Drummondville est contraint de faire sa rentrée scolaire sous forme "virtuelle".

L'établissement collégial a dû repousser le début de la session en raison d'un début d'incendie survenu le 20 août dernier dans l'aile Ouest du Cégep.

Il s'avère que la fumée a fait des dégâts plus importants que prévu. Le Cégep a besoin de plus de temps pour nettoyer les lieux et assurer la sécurité de tous.

La rentrée au Cégep de Drummondville aura donc lieu lundi prochain (31 août), mais en formule virtuelle, donc de la maison, et ce, pour tout le monde.

La direction du collège évaluera la situation dans la prochaine semaine et espère pouvoir ouvrir les portes du Cégep pour le 8 septembre.

La rentrée du Cégep de Drummondville est aussi chamboulée par la pandémie de la COVID-19.

Lorsque ce sera possible, environ 35% des cours seront offerts en classe ou en formule hybride soit parfois en classe, parfois de façon virtuelle.

La majorité des formations seront donc offertes à distance. Le Cégep de Drummondville accueille environ 2 445 étudiants.