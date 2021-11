Une résidence pour aînés doit fermer ses portes

La résidence pour ainés St-Cyrille, à Saint-Cyrille-de-Wendover, va devoir fermer ses portes au cours des prochaines semaines.

Selon L'Express, la fermeture officielle de la résidence hébergeant une clientèle autonome et semi-autonome est prévue pour le 10 décembre prochain.

Les 13 résidents et leurs proches en ont été informés cette semaine par la direction de l'établissement de la rue Saint-Laurent. Des problématiques de transfert de l'entreprise et de manque de main-d'oeuvre seraient en cause.

Le processus de relocalisation est en cours alors que des intervenants sociaux ont effectué des rencontres.

Neuf employés oeuvraient à la résidence qui était ouverte depuis 29 ans.