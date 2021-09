Une saison terrifiante pour le Village Québécois d'antan

Une décision entre vos mains Là où tout commence…

Il était une fois, un Village figé dans le temps, plongé dans une autre époque d’il y a plus de cent ans. Toute l’année, on y vivait selon les plus pures traditions et au plus grand bonheur des villageois qui y résidaient. Des visiteurs d’une autre époque venaient de partout pour vivre ce voyage dans le temps. On appelait ce lieu le Village Québécois d’Antan.

UNE TERRIBLE HISTOIRE

Un jour, alors qu’Alice et Arthur, les deux petits enfants du fermier du Village jouaient dans les prés, le ciel s’assombrit brusquement. Une ombre terrifiante apparut derrière eux… Le Village Québécois d’Antan fut alors pris d’assaut par les ténèbres. Les villageois se transformèrent en lugubres créatures. L’aventure commence ainsi…

Attention, leurs destins sont entre vos mains. Vous ne pouvez pas tous les sauver… Qui choisirez-vous ? La jolie et douce Alice ? Ou son frère, le si gentil Arthur ? Il faudra être attentif, car vous pourriez vous retrouver dans une impasse. Chaque détail compte. Vous devrez avoir les nerfs solides, car les créatures effrayantes pourraient être partout autour de vous… et ce, dès aujourd’hui.

Pour le reste de l’histoire, seuls les plus courageux y auront accès...

UNE 13e ÉDITION À NE PAS MANQUER

La 13e édition du Village hanté se déroulera les vendredis et les samedis soir du mois d'octobre, en plus du dimanche de l'Action de grâce et du 31 octobre, soirée ultime des ténèbres. Des maisons hantées, des énigmes, des parcours immersifs en plein air sont prévus afin de faire vivre les pires émotions aux visiteurs. Alors que vous pensez être en sécurité, les terrifiants villageois vous guettent, sans oublier les choix fastidieux qui devront être faits et qui pourraient changer votre destin. Cette 13e édition limitée du Village hanté sera réservée à un public averti, l’âge recommandé est de 13 ans et plus.

* Le passeport vaccinal et une pièce d'identité seront demandés à l'entrée conformément à la législation émise par le gouvernement.