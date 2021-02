Une salle de spectacle à la place de l'ex-Jean Coutu

Le projet de salle de type cabaret se concrétisera au centre-ville de Drummondville. Selon L'Express, elle devrait être érigée sur le site de l'ancien Jean Coutu sur la rue Heriot.

Capture d'écran - Street View

La salle multifonctionnelle contiendrait entre 350 et 400 places et nécessiterait un investissement d'un peu plus de 17 millions $. 70 % du financement du projet proviendrait de programmes gouvernementaux.

Gracieuseté

LA MAISON DES ARTS EN RÊVE DEPUIS 5 ANS

Ce projet est piloté depuis des années par la Maison des Arts Desjardins de Drummondville qui avait déjà songé à intégrer cette salle dans le projet de développement sur le site de l'ex-Fortissimo.

Le site choisit sur la rue Hériot est vacant depuis octobre 2016 et est celui privilégié dans les diverses études réalisées. On prévoit d'ailleurs démolir le bâtiment de l'ancienne pharmacie. D'autres options pourraient aussi cependant être envisagées si le projet n'est pas retenu.

"On veut une salle très actuelle axée sur les nouvelles technologies avec une scène modulable, des fauteuils rétractables. On veut aussi intégrer tout ce qui est projets multimédias. Ça nous permettra d'attirer des spectacles qu'on ne peut pas présenter actuellement comme des artistes hip-hop, des cirques ou des artistes en création." - Marie-Pier Simoneau, directrice-général et artistique de la Maison des Arts Desjardins​

D'ICI 2026

D'autres options pourraient aussi cependant être envisagées si le projet n'est pas retenu alors qu'on prévoir une étoirte collaboration avec d'autres salles comme la Sainte-Paix et l'Espace Mandeville.

L'objectif est d'ouvrir le lieu d'ici 5 ans.