Une sanction à venir en février pour la Dr Mélanie Lessard

Une psychiatre de Drummondville sera sanctionnée pour une histoire de harcèlement et d'intimidation.

L'audition sur sanction de la Dre Mélanie Lessard aura lieu le 3 février à Montréal.

En octobre dernier, le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a déclaré coupable la Dre Lessard relativement à 3 infractions. Elle sera sanctionnée pour acte dérogatoire à l'honneur/dignité de sa profession, harcèlement/intimidation et conduite répréhensible envers un tiers.

On lui reproche d'avoir menacé et intimidé à quelques reprises en 2019 une avocate de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ). Mélanie Lessard était en démêlés avec l'institution depuis deux ans relativement à une somme de 627 000 $ en honoraires perçus en trop.

Elle aurait menacé sévèrement l'employée qui a craint pour sa sécurité.

Voici l'une des déclarations tirées d'un document de "Décision sur culpabilité" du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec :

"[...] si jamais j'ai la chance de faire un lien entre toi pis quelqu'un de ta famille, si j'ai la chance de soigner quelqu'un de ta famille, je te jure que ça va me faire un plaisir de me venger[...]"



La sanction imposée à la Dre Mélanie Lessard pourrait être un simple blâme, une amende, une suspension ou une radiation temporaire ou permanente.

Dre Lessard est détentrice d'un permis de spécialiste en psychiatrie depuis 2011 et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent depuis 2015. Entre 2014 et 2019, elle a exercé à Drummondville. Dr Mélanie Lessard a fermé sa clinique à Drummondville au mois de février ou mars 2019. Depuis le 1er juillet 2019, elle occupe un poste à l'Hôpital de Ste-Anne des Monts.

En collaboration avec Yannick Rochette, journaliste Bell Média