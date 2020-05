Une tour de 6 étages s'érigera sur le boulevard Lemire

Il y aura bel et bien une nouvelle tour à bureaux qui s'érigera au coin du boulevard Lemire et de la rue Jean-Berchmans-Michaud à Drummondville, mais peut-être un peu plus tard que prévu.

Le projet de 20 millions $ sera baptisé "Le 150 Lemire'' et comprendra 6 étages sur 65 000 pieds carrés.

Le rez-de-chaussée regroupera une station-service, un dépanneur et des commerces de services, notamment un de café à confirmer. Les autres étages accueilleront des bureaux divers domaines en plus d'une terrasse sur le toit.

Faucher Gauthier architectes

UN SECTEUR DE CHOIX

Le promoteur du projet, Gestion Fauvel, a choisi ce terrain en raison de sa position avantageuse près de l'autoroute 20 pour la visibilité offerte avec plus de 51 000 passages quotidiens, mais surtout la faciliter d'accès. Le boulevard Lemire était aussi tout désigné, car il est devenu dernièrement le deuxième pôle commercial en importance à Drummondville.

La construction de l'imposant projet devrait débuter à la fin de l'été ou au début de l'automne.

La gestionnaire Valérie Dionne nous a mentionné que des projets de la sorte deviendront de plus en plus la norme en raison de la densification et du manque d'espaces commerciaux à développer.