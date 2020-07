Une tournée d'été pour le député Martin Champoux

Le député Martin Champoux entame sa tournée d'été dans Drummond.

Le député bloquiste compte visiter les maires et mairesses des 18 municipalités de Drummond au cours des prochaines semaines.

Des tables rondes et des rencontres avec des organismes et des entreprises sont également au menu.

La première visite a eu lieu lundi dernier à Ste-Brigitte-des-Saults. Avec le maire Jean-Guy Hébert, le député a visité 2 entreprises locales (Les pommes de terre Cardinal et Les Cultures de chez nous) en plus de faire un arrêt à la Villa Momentum pour prendre un repas et rencontrer des citoyens/citoyennes.