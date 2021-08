Une vague de chaleur se déferle sur le grand Drummond

Le temps chaud et humide est de retour pour quelques jours dans le grand Drummond.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour quelques régions, dont Drummondville.

Environnement Canada

RESTEZ AU FRAIS

Les journées de demain et de samedi seront particulièrement chaudes avec des températures maximales qui dépasseront 30 degrés Celsius et des valeurs d'humidex qui atteindront 40. De plus, les nuits seront inconfortables avec des minimums à près de 20 degrés Celsius jusqu'à mardi matin.

Par la suite, les valeurs d'humidex en journée demeureront au-dessus de 35 jusqu'à lundi.

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Buvez beaucoup d'eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais.

À Drummondville, il est possible de se rafraichir dans divers jeux d'eau et dans les piscines extérieures.

Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.