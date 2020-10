Unité COVID : pas de réouverture à court terme à Drummondville

Malgré un nombre marqué de cas de COVID-19 dans la région, l'unité COVID de l'hôpital Sainte-Croix demeure fermée à Drummondville.

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec estime que la réouverture des lieux est difficile en raison d'enjeux de ressources humaines.

Pour le moment, les gens hospitalisés en raison de la COVID-19 sont transférés du côté de l'hôpital de Trois-Rivières.

Entre le 12 juillet dernier et aujourd'hui, on compte 445 cas confirmés de la COVID-19 dans la MRC de Drummond et 682 pour l'ensemble du Centre-du-Québec.

Selon les plus récentes données, il y a actuellement 21 personnes hospitalisées à l'unité COVID du CHAUR de Trois-Rivières.

Du nombre, on retrouve 2 patients(es) qui ont été transférées de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

L'unité de COVID-19, composée de 16 lits, a vu le jour au 4e étage de l'hôpital Sainte-Croix lors de la première vague de la COVID-19 à la mi-mai.

Le CIUSSS MCQ souhaitait que les gens du grand Drummond et des alentours, atteints du virus, puissent être soignés dans leur région.