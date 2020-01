UQTR à Drummondville : les inscriptions sont à la hausse

L'engouement pour des études au campus de l'UQTR se fait toujours sentir à Drummondville.

L'Université du Québec à Trois-Rivières indique que les inscriptions au campus pour le trimestre hivernal sont en hausse de près de 8% comparativement à l'an dernier. Le campus drummondvillois accueille 1028 étudiants.

Par ailleurs, un 2e pavillon est toujours attendu sur les terrains du campus, boulevard de l'Université à Drummondville. Le nouveau bâtiment devrait voir le jour d'ici la fin de l'année et nécessiterait des investissements de 22M$.

Le milieu industriel local et l'Université du Québec à Trois-Rivières collaborent sur ce projet depuis plusieurs années alors que le pavillon sera désigné comme Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI).

Le campus de l'UQTR à Drummondville offre 10 formations menant à un certificat (ex. : administration, psychologue, soins infirmiers cliniques), 9 formations menant à un baccalauréat (ex. : génie mécanique, sciences comptables, sciences infirmières), 5 programmes courts de 2e cycle ( ex. : relève des cadres), 2 programmes menant à la maîtrise (ex. : administration des affaires) et un programme court de 3e cycle (engagement et espaces habilitants).