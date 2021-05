Vaccin : 2e dose sans rendez-vous dès ce week-end à Drummondville

Vous pourrez devancer votre rendez-vous pour votre deuxième dose de vaccin à compter du 7 juin. Ça se fera par groupe d'âge comme pour la première dose.

Si vous avez reçu le vaccin AstraZeneca avant le 3 avril, vous pourrez le recevoir à nouveau dans des cliniques sans rendez-vous en fin de semaine, notamment au Centrexpo Cogeco de Drummondville.

CLINIQUE MOBILE À WICKHAM

Dès lundi, la clinique de vaccination mobile sera aussi offerte en formule sans rendez-vous dans différents milieux. Elle se déplacera notamment mardi prochain (2 juin) au garage municipal à Wickham de midi à 20 h.

Toutes ces démarches font que la Mauricie/Centre-du-Québec devrait atteindre le 60 % de sa population vaccinée d'ici dimanche.

COUVERTURE VACCINALE (en date du 26 mai 2021)

70 ans et plus : 93,5 %

60-69 ans : 88,9 %

50-59 ans : 76,6 %

40-49 ans : 63,2 %

30-39 ans : 45,8 %

18-29 ans : 31,7 %

12-17 ans : 6,7 %

EMPLOYÉS RECHERCHÉS

Le CIUSSS MCQ est aussi à la recherche d'employés pour les différents sites de dépistage et de vaccination contre la COVID-19. Les professionnels et étudiants du domaine de la santé sont ciblés pour pourvoir des postes de vaccinateurs, d'injecteurs et de dépisteurs.