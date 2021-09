Vaccin à recevoir d'ici vendredi pour les travailleurs de la santé

Il reste moins de 7 jours aux travailleurs pour obtenir leur premier vaccin contre la COVID-19 afin d'être adéquatement vacciné pour le 15 octobre. Le gouvernement Legault a rendu la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé et des services sociaux, autant au public qu'au privé.

Au-delà du 15 octobre, les travailleurs récalcitrants seront suspendus sans solde. Pour respecter les 28 jours entre les deux doses du vaccin de la COVID-19, il faut obtenir le vaccin avant ce vendredi (17 septembre).

À 92 % VACCINÉ

Selon les données du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec, c'est un peu plus de 92% de son personnel qui ont reçu une première dose du vaccin. Le taux d'employés de la santé et des services sociaux adéquatement vaccinés est d'un peu plus de 88% dans la région.

Le CIUSSS MCQ est d'avis qu'il est encore trop tôt pour évaluer le nombre de personnes qui ont accepté la vaccination versus ceux qui ont choisi de quitter le réseau de la santé.