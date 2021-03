Vaccin en entreprise : de plus en plus d'intérêt au Centre-du-Québec

La liste des entreprises et municipalités intéressés à devenir un site de vaccination contre la COVID-19 prend de l'ampleur au Centre-du-Québec.

La Chambre de commerce et d'industrie Drummond indique que 26 entreprises et municipalités ont manifesté leur intérêt à ce jour.

En début de semaine, on apprenait que les municipalités de St-Majorique et Durham-Sud étaient du lot dans la MRC de Drummond.

S'ajoute maintenant celle de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Alexandra Houle, directrice générale de la CCID

" Nous sommes fiers de contribuer au lancement de cette campagne de vaccination en entreprise. Au Centre-du-Québec, de nombreux secteurs d'activité sont d'ores et déjà représentés. Les résultats sont encourageants et nous continuerons d'apporter tout notre soutien pour garantir le succès de cette initiative! Ll'objectif premier est de vacciner le maximum de gens possible en un minimum de temps et ainsi se concentrer sur la reprise économique dans la MRC de Drummond."